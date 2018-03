O policial suspeito de efetuar disparo de arma de fogo que matou Tiago Menezes, no bairro das Nações, na tarde da terça-feira, dia 27, se apresentou na Central de Polícia no início da tarde desta quarta-feira, dia 28. Ele prestou os esclarecimentos e foi liberado. Ele irá responder o processo em liberdade.

A Polícia Civil está investigando o caso. O próximo passo será a abertura do inquérito policial, que será encaminhado ao Ministério Público.

Relembre o caso:

Um homicídio movimentou a Polícia Militar (PM) no início da tarde desta terça-feira, 27 de março, no bairro das Nações, em Concórdia. O rapaz de iniciais T.M, 29 anos, foi atingido por um tiro no lado esquerdo do peito e morreu. Ele foi conduzido pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia ao Hospital São Francisco em estado muito grave e não resistiu.



O tenente coronel comandante da PM de Concórdia, Sérgio Vargas, está no local acompanhando a ocorrência e em breve irá conversar com a imprensa. A informação extraoficial é que o tiro que atingiu o rapaz foi disparado por um policial e não se sabe qual foi a causa do desentendimento. A Polícia Civil também está no bairro das Nações realizando as perícias.

Comando da PM de Concórdia se manifesta sobre morte no Nações



O comando da Polícia Militar de Concórdia se manifestou sobre a morte de um homem de 29 anos, ocorrido em decorrência de disparo de arma de fogo feito por um policial da reserva. Uma coletiva de imprensa ocorreu na sede do Quartel do Batalhão da PM, na tarde desta terça-feira, dia 27. Os fatos ocorreram no começo da tarde de hoje em uma residência, na rua Uruguai, no bairro das Nações.



De acordo com o tenente-coronel Sérgio Vargas, comandante da PM na região, destaca que a vítima do disparo, de iniciais Thiago Menezes, de 29 anos, teria ido até a residência deste policial aposentado para cobrar uma suposta dívida do filho do autor do disparo. Conforme Vargas, "ele percebeu uma movimentação, estranhou e, acredito que provavelmente, ouviu uma discussão exacerbada".



O policial teria descido até a parte térrea do imóvel e ele conversou a pessoa que acabou morrendo. Meneses teria dito que se não houvesse um acerto de contas, ele "faria um limpa na casa deste policial". Coforme o tenente-coronel, segundo relatado, a vítima teria feito menção de pegar algo na cintura e como o policial estava armado, acabou efetuando um disparo.



Mesmo ferido, Thiago correu até a rua e acabou caindo. O próprio policial da reserva acabou chamando o Corpo de Bombeiros para prestar atendimento. Porém, a vítima do disparo acabou falecendo ao dar entrada no Hospital São Francisco.