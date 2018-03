O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia está sediando nesta semana o curso de Combate a Incêndio em Interiores. As atividades estão sendo desenvolvidas no Parque de Exposiçõe e reúne bombeiros de corporações de várias partes do país. O treinamento está sendo feito em um simulador, feito de contêineres, adquiridos pela própria corporação.



Em entrevista ao Mesa Redonda da Rádio Aliança, o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Juliano Camillo, destaca que o objetivo desses treinamento é fazer com que os combatentes passem pelas situações mais próximas da realidade em combate a incêndio em locais confinados, como apartamentos, salas comerciais e residências.



Os contêineres foram comprados ao valor de R$ 52 mil e ficarão à disposição da corporação para atividades e treinamentos.