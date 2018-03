Um funcionário morreu esmagado por uma máquina em uma fábrica de papel localizada na Vila Campina da Alegria, interior de Vargem Bonita. A tragédia foi registrada na noite desta terça-feira (27). Segundo as informações, o fato ocorreu por volta das 21h.



A vítima, Roberson Silva Arruda, 27 anos, teria caído em uma rebobinadeira de papel após ser puxado pelo aparelho. Ele estava sozinho no local no momento do acidente quando teria sido puxado pelo braço e jogado sobre a mesa que rebobina o papel.



O trabalhador morreu na hora. O corpo foi levado ao IML de Concórdia. Conforme as informações, Arruda era natural de Ponte Serrada e morava na Vila da Campina. Ele deixa três filhos. Esse é o segundo caso na empresa somente neste ano.



(Fonte: Michel Teixeira)