A Polícia Militar de Concórdia recuperou um veículo com registro de furto, na Capital do Trabalho. Trata-se de um Fiat Uno, que estava estacionado na rua Castanheiras, no bairro Floresta. O carro foi levado da Getúlio Vargas.



De acordo com a PM, o carro foi achado durante rondas nesta via. A guarnição desconfiou da janela parcialmente aberta e comunicou o Copom, que por sua vez manteve contato com a proprietária, que até então não sabia do furto. Conforme a PM, do carro foram levados uma caixa de som, uma cadeirinha do bebê e o rádio.



A proprietária relatou que havia deixado o carro estacionado em frente ao prédio onde mora, na Getúlio Vargas.



(Com informações do repórter André Krüger)