As populares “jardineiras”, os ônibus modificados que transportam os turistas e fazem passeios em Piratuba e Ipira, não estão mais circulando. As empresas que oferecem o serviço decidiram parar os veículos, pelo menos temporariamente, após uma denúncia ter chego ao Ministério Público. O problema seria a falta de alguns itens de segurança para os passageiros, como cinto e vidros. A modificação dos ônibus, que não são mais originais, também pode interferir na situação.

Após receber a denúncia, o Ministério Público solicitou à Prefeitura e à Polícia Militar, informações sobre a circulação das “jardineiras”. O comandante da PM de Piratuba, Amarildo de Moura, entrou em contato com as três empresas que oferecem os passeios. Os proprietários entenderam que parar os veículos seria a melhor escolha no momento. Os passeios continuam sendo realizados, mas, com outros ônibus e vans.

Uma reunião entre a PM e a Administração Municipal também foi realizada. “Conversamos com poder Executivo sobre as orientações que recebemos do Ministério Público. Nossa obrigação é fiscalizar as leis de trânsito. Se o veículo estiver em dia com a documentação e o motorista for habilitado, nosso trabalho de fiscalizar estará cumprido”, comenta De Moura. A Polícia Militar também aproveitou para solicitar que a Prefeitura regulamente alguns pontos de parada para as “jardineiras”.

O secretário da Cidade, Joelson Medeiros, comenta que a Prefeitura está buscando junto aos proprietários das empresas as melhores alternativas para o bom funcionamento das “jardineiras”. “O município não tem autoridade para legislar sobre as leis de trânsito. O que for necessário fazer para ajudar no bom funcionamento dos passeios, nós vamos fazer. A denúncia foi encaminhada à Prefeitura também, mas não é nossa responsabilidade fiscalizar equipamentos de segurança dos veículos”, destaca Medeiros.

O proprietário de uma das empresas que faz o passeio no município, Mauro de Souza (Maninho), já está providenciando o que foi orientado para deixar seus carros em dia. “A Polícia Militar nos orientou sobre essa denúncia e sobre alguns procedimentos que devemos tomar. Nossa empresa já está trabalhando nisso e logo as “jardineiras” voltam a circular. O carro precisa estar como prevê o documento, o motorista precisa ter os cursos necessários, e isso nós já temos”, argumenta.

