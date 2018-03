Equipamentos de construção civil foram levados do interior da carroceria de uma S10, que estava na garagem em residência na área central de Concórdia. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil, na manhã da última segunda-feira, dia 26. Conforme o proprietário do veículo, Gerson Magro, do carro foram levadas uma serra circular, uma serra mármore e uma furadeira. Para cometer o furto, os bandidos rasgaram a capota marítima.

Em outro caso, um talão de cheque foi levado do interior de um automóvel, no interior de Concórdia. Conforme o proprietário do carro, Germano Paese, 51 anos, ele explicou que estava em um bar em Lajeado Paulino, com o automóvel aberto. Quando retornou, por volta das 22h, percebveu o furto do talão do Banco Santander, com 18 folhas em branco em seu nome.

(Com informações do repórter André Krüger)