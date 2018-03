As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Concórdia foram prorrogadas até o dia 6 de abril, às 16h. O período foi aberto no dia 26 de fevereiro e encerraria na próxima quinta-feira, 29 de março, mas devido a um adendo feito ao edital, mas especificamente na área da educação, o prazo de inscrições foi estendido, para que os interessados nas vagas possam se adequar ao edital. Assim, quem estava planejando se inscrever, mas precisa de um pouco mais de tempo para a decisão e pagamento da taxa de inscrição, ganhou mais uma semana de prazo.



O edital na íntegra e as fichas de inscrições podem ser acessados no site da Prefeitura de Concórdia – www.atende.net – no banner principal, que está no topo da página. As inscrições também podem ser efetivadas presencialmente, pessoalmente ou por Procurador devidamente constituído, em um dos Postos de Atendimento em Concórdia – instalado no Telecentro Municipal, junto ao Terminal Rodoviário - ou Florianópolis. Se feitas pela internet, serão validadas somente depois do pagamento da taxa – em qualquer agência ou posto de autoatendimento, emitida por meio de boleto.



Maiores informações como cargos, vagas, remuneração e data da prova encontram-se previstas nos editais. É importante destacar que foram disponibilizados quatro editais – já com adendos -, um com cargos do Quadro Geral e Fundação Municipal de Esportes -FMEC, um com cargos do Magistério, um com cargos celetistas e um com cargo do IPRECON. Cada edital tem sua peculiaridade, devendo o candidato se atentar à leitura dos mesmos, cumprindo o exigido para o cargo de inscrição.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)