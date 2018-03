Justiça de Seara condena mais três por envolvimento com tráfico de drogas

A Justiça de Seara condenou mais três pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no município. Todos os réus foram presos em operações da Polícia Civil no ano passado e denunciadas pelo Ministério Público.

Robson Paulo Manghold foi condenado a oito anos de prisão e multa por tráfico e associação ao tráfico. Luan Lucas Morche foi condenado à mesma pega pelos mesmos crimes atribuídos a Manghold.

Os dois seguirão cumprindo pena no Presídio Regional de Concórdia. Já Michele Cristina Iesbik pegou três anos de reclusão, além de multa, por associação ao tráfico.

Ela cumprirá a pena em liberdade. Há poucos dias outras três pessoas haviam sido condenadas. Há expectativa de novas sentenças em breve.

(Fonte: Belos FM/via André Krüger))