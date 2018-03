Bombeiros Militares é tema de reunião do Colegiado da ADR de Concórdia

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Concórdia realizou nesta terça-feira, 27, a 3ª reunião do Colegiado Regional de Governo (CGO), com os gestores dos órgãos estaduais da região. O encontro ocorreu nas dependências da ADR, e teve como tema as atividades dos Bombeiros Militares.



Explanaram sobre o assunto o Cap. BM Ismael Mateus Piva e Ten Ricardo Alberto Dummel, que apresentaram aos membros do Colegiado a estrutura do batalhão dos Bombeiros Militares de Concórdia e Seara e as atividades que são desenvolvidas pela corporação, bem como trabalho regional.



Estiveram presentes na reunião o presidente do CGO e secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee, gerentes da ADR, representantes da Cidasc, Celesc, Defesa Civil, Delegacia Regional, Casan, Fazenda e Polícia Militar.

A próxima reunião do colegiado ficou para o dia 26 de abril.

(Fonte: Dalva Pichetti)