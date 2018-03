Conforme o comandante da PM, tudo começou com uma suposta cobrança de dívida do filho do autor do disparo.

O comando da Polícia Militar de Concórdia se manifestou sobre a morte de um homem de 29 anos, ocorrido em decorrência de disparo de arma de fogo feito por um policial da reserva. Uma coletiva de imprensa ocorreu na sede do Quartel do Batalhão da PM, na tarde desta terça-feira, dia 27. Os fatos ocorreram no começo da tarde de hoje em uma residência, na rua Uruguai, no bairro das Nações.



De acordo com o tenente-coronel Sérgio Vargas, comandante da PM na região, destaca que a vítima do disparo, de iniciais Thiago Menezes, de 29 anos, teria ido até a residência deste policial aposentado para cobrar uma suposta dívida do filho do autor do disparo. Conforme Vargas, "ele percebeu uma movimentação, estranhou e, acredito que provavelmente, ouviu uma discussão exacerbada".



O policial teria descido até a parte térrea do imóvel e ele conversou a pessoa que acabou morrendo. Meneses teria dito que se não houvesse um acerto de contas, ele "faria um limpa na casa deste policial". Coforme o tenente-coronel, segundo relatado, a vítima teria feito menção de pegar algo na cintura e como o policial estava armado, acabou efetuando um disparo.



Mesmo ferido, Thiago correu até a rua e acabou caindo. O próprio policial da reserva acabou chamando o Corpo de Bombeiros para prestar atendimento. Porém, a vítima do disparo acabou falecendo ao dar entrada no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).