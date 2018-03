Um homicídio movimentou a Polícia Militar (PM) no início da tarde desta terça-feira, 27 de março, no bairro das Nações, em Concórdia. O rapaz de iniciais T.M, 29 anos, foi atingido por um tiro no lado esquerdo do peito e morreu. Ele foi conduzido pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia ao Hospital São Francisco em estado muito grave. e não resisitiu

O tenente coronel comandante da PM de Concórdia, Sérgio Vargas, está no local acompanhando a ocorrência e em breve irá conversar com a imprensa. A informação extraoficial é que o tiro que atingiu o rapaz foi disparado por um policial e não se sabe qual foi a causa do desentendimento. A Polícia Civil também está no bairro das Nações realizando as perícias.