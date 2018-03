Quinze candidatas se inscreveram para participar do Miss Concórdia 2018. O prazo de inscrições encerrou ontem, segunda-feira, dia 26. O concurso de beleza será realizado no dia 18 de maio, no Espaço Multiuso, no Parque de Exposições.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança desta terça-feira, dia 27, o coordenador do evento, Bruno Dariva, destaca que o número de candidatas confirmadas superou o de 2017, quando 11 candidatas participaram do Miss Concórdia.

Dariva comenta que, a partir de agora, haverá um encontro entre as candidatas, onde serão repassadas mais informações sobre o evento. Até o dia do concurso, elas passarão por workshops e também serão apresentadas ao prefeito Rogério Pacheco e para a mídia.

A vencedora do Miss Concórdia 2018 irá representar o município em eventos oficiais e representar a Capital do Trabalho no Miss SC 2019.