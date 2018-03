Você costuma presentear familiares, amigos ou afilhados com ovos de chocolate na Páscoa? Se a resposta for sim, aí vai uma dica. Prepare a sola do sapato que a velha pesquisa de preços ainda está valendo a pena. O Jornalismo da Rádio Aliança fez uma pesquisa em quatro supermercados de Concórdia e constatou que a diferença de preços pode chegar a 40%.

Os ovos de chocolate com brinquedos da Barbie e da Hotwells Transformes, peso de 170 gramas, foram encontrados por R$ 38,99 a 53,90. O mesmo item é vendido por até R$ 14,00 de diferença. Se a intenção for agradar os adultos com um ovo Sonho de Valsa, 330 gramas, também vale a pena pesquisar. Esse mesmo item foi encontrado por até R$ 15,00 de diferença. O menor preço custa R$ 38,00 e o maior R$ 53,90.

Na comparação entre os preços de 2017 e 2018 também há diferença, mas não tão evidente. O ovo da Barbie Lacta, 170 gramas, que no ano passado era encontrado por R$ 35,99, agora tem como menor preço R$ 39,90. Em percentual, essa diferença de R$ 4,00 representa pouco mais de 10%.

A dica para quem pretende receber o coelho da Páscoa e não gastar muito dinheiro é evitar o impulso. Além das diferenças nos preços, a variedade de marcas também é grande, o que interfere diretamente no bolso do consumidor.