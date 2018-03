A Expo Irani 2018, que estava marcada para acontecer no mês de maio, será realizada em novembro desse ano. A mudança de data para o evento foi acertada nos últimos dias.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o prefeito de Irani, Sivio Lemos das Neves, afirma que há uma série de fatores que motivaram essa mudança. Dentre elas está a solicitação dos produtores de gado leiteiro, que alegam crise nesse momento e o possível transtorno para a produtividade que o transporte de animais poderá provocar. Outra alegação é fugir do período frio e chuvoso do ano e, que também, muitos municípios realizam eventos dessa natureza durante o primeiro semestre.

Por outro lado, Sivio Lemos das Neves assegura que, com a mudança de data, haverá mais tempo para trabalhar na organização do evento, que deve contar com a expofeira de empresas e mostra de animais.