O feriadão de Páscoa já inicia nesta quarta-feira, 28 de março para alguns órgãos públicos. Na Justiça do Trabalho não haverá expediente a partir de amanhã e o atendimento será retomado na segunda-feira, dois de abril. O Fórum fará feriadão na quinta e na sexta-feira.

A Prefeitura de Concórdia tem expediente normal na quinta-feira, com feriado apenas na Sexta-Feira Santa. A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia e demais órgãos ligados ao governo do Estado, como Epagri, Cidasc, Celesc e Casan, não vão trabalhar na quinta e na sexta-feira.

Os bancos trabalham em horário normal na quinta, das 10h às 15h, e folgam apenas no feriado do dia 30 de março.

Supermercados e comércio

Os supermercados de Concórdia vão trabalhar na Sexta-Feira Santa e ficarão fechados no domingo de Páscoa. O horário de atendimento será das 8h às 13h. Também ficou acertado que os funcionários que trabalharem no feriado têm direito a receber das empresas 100% de hora-extra.

No sábado, 31 de março, a maior parte do comércio de Concórdia vai trabalhar à tarde. Com a mudança de legislação, fica a critério de cada empresário definir se irá abrir as portas ou não dos estabelecimentos comerciais.