Fato aconteceu no começo da manhã desta terça-feira, dia 27.

Uma mulher de 26 anos ficou ferida em uma queda de motocicleta na BR 153, no começo da manhã desta terça-feira, dia 27. O fato foi nas proximidades da Vila Jacob Biezus. A vítima, que estava sozinha no veículo, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com suspeita de fratura em uma das pernas.



Acredita-se que ela tenha perdido o controle da moto em função da pista estar escorregadia em função de um derramamento de óleo vegetal, de uma carga de caminhão. A mancha se estenderia no trecho da rodovia, que compreende a Vila Jacob Biezus e o trevo de acesso a Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).