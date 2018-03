A data mais doce do ano, a Páscoa terá horário especial de atendimento no comércio de Concórdia. Para atender com tranquilidade os consumidores da cidade e dos municípios vizinhos à CDL Concórdia incentiva em parceria com as centenas de empresas associadas o Dia Mais de compras de Páscoa, no sábado, dia 31, véspera de celebração. Os estabelecimentos estarão funcionando em horário diferenciado das 8h às 17h sem fechar ao meio-dia. “O sábado será uma oportunidade para o cliente comprar com mais calma e garantir os presentes para a data celebrada no domingo, lembrando que na sexta-feira, dia 30, será feriado e o comércio assim estará fechado”, comenta o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

Segundo a entidade de classe lojista e empresarial os lojistas estão preparados para atender os consumidores com novidades, bom preço e qualidade no atendimento. “A Páscoa é a 5ª melhor data para o varejo brasileiro, e aqui no Oeste não é diferente. Estamos otimistas com os resultados. Acreditamos que a melhoria no ambiente econômico e político deve favorecer o varejo como um todo em 2018”, destaca ainda Maciel.

Em relação aos presentes os tradicionais ovos de Páscoa já tomaram conta das prateleiras e gôndolas dos supermercados e lojas especializadas em doces. Depois do Natal, a data é a mais aguardada pelos supermercadistas. Além dos ovos, para economizar os consumidores procuram outras opções de chocolate, como caixas de bombons e chocolates em barras. O aumento nas vendas também será de pescados, vinhos e azeites.

Mas, a CDL Concórdia acredita que não serão apenas estes setores que terão elevação nas vendas em comparação com o ano anterior, as lojas de confecção, calçados, acessórios, beleza e eletrônicos também despontam na lista dos itens preferidos para presentear. “A data deixou de ser apenas dos chocolates, as crianças optam pelos brinquedos e o chocolate. Já os adultos preferem quantidade ao invés do símbolo do ovo de Páscoa”, avalia o dirigente.

Para incentivar ainda mais as vendas no período a entidade vem trabalhando uma campanha exclusiva de Páscoa, com divulgação nos diferentes canais de comunicação como jornais, sites, redes sociais e rádio. “A proposta do Dia Mais é justamente essa fomentarmos o comércio em datas bem exclusivas como a Páscoa, após estaremos concentrados no início oficial da campanha 150 MIL em vale-compras que será no dia 25 de abril e nas vendas do Dia das Mães”, explica um dos diretores de campanha de Vendas, Gabriel Sabino.

Dentro desta proposta de ampliação das possiblidades de negócios Sabino pontua o esforço da entidade em movimentar as empresas dos mais diferentes setores o ano todo. “Iniciamos o ano com campanha e encerramos o primeiro trimestre com a convicção que somente juntos vamos superar o momento e evoluir, as mudanças nos fizeram buscar novas estratégias de vendas e a entidade tem buscado isso e acompanhado as tendências de varejo para poder ajudar as empresas em todos os aspectos, mas o que mais precisamos agora é de união da classe com a adesão na campanha Show de Prêmios do Comércio de Concórdia. Sozinhos não vamos fazer nada, mas com a visão de unidade sim teremos a chance de dar um salto e assim encerramos 2018 com excelentes resultados. Para que isso ocorra não posso deixar de citar as capacitações profissionais que a entidade vem promovendo e ainda o lançamento da FEMIX 2018 que será uma feira de bons negócios”, finaliza.

(Fonte: CDL Concórdia)