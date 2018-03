O Concórdia Atlético Clube divulgou nota na manhã desta terça-feira, dia 27, uma nota de solidariedade à reporter Fernanda Moro, da RIC TV, supostamente ofendida por torcedores do Galo do Oeste durante o jogo entre Concórdia e Joinville, no fim de semana. A profissional de imprensa relatou o incidente através das redes sociais, o que provocou grande repercussão.

Em sua manifestação na rede social, Fernanda relata que ouviu palavras como "vagabunda" e "vadia" proferida por alguns torcedores do Concórdia e que o episódio foi depois do jogo, em que o Concórdia perdeu para o Joinville. "Foi dificil continuar trabalhando, enquanto ouvia aqueles gritos vindos da arquibancada e assistia o olhar de 'normalidade' de quem estva ao redor. Isso tem que acabar! A gente só quer trabalhar! A gente só quer respeito!", brada. Ela afirma que foi convencida por alguns colegas a compartilhar essa postagem no Facebook.

Em Nota, a direção do Concórdia Atlético Clube pediu desculpas à profissional.

O Concórdia Atlético Clube em solidariedade aos profissionais de imprensa pede desculpas pelo torcedor que os ofendeu após o término da partida entre Concórdia e Joinville no Domingo (25), tal torcedor usou de palavras de baixíssimo calão para ofender a tais profissionais que estão em campo para trazer a informação em tempo real ou a mais clara possível sobre a partida, e merecem o respeito pois estavam apenas fazendo seu trabalho.

A repórter Fernanda Moro, da RIC TV, foi uma das profissionais mais ofendidas, em uma atitude imbecíl e machista tal torcedor proferiu palavrões que não cabe ser exposto neste pedido de desculpas.



Poucos sabem o quão profissional a Fernanda é e o quanto gosta de Concórdia e do nosso Galo do Oeste, levando informações do nosso clube e da nossa cidade a diversos municípios da região oeste a partir do seu trabalho junto aos profissionais da RIC.

Os profissionais de imprensa tem papel fundamental para o clube, sendo eles de Concórdia ou da região, pois espalham a informação e com isso ajudam no crescimento do clube, então merecem o respeito pelo trabalho que fazem, o galo do oeste precisa do apoio do torcedor, das empresas e também de toda a imprensa.