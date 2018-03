Fato foi registrado no começo da noite da segunda-feira, no centro da cidade.

Nesta segunda-feira (26) por volta das 19h o Corpo de Bombeiros de Xanxerê atendeu um chamado na Rua Maranhão, centro de Xanxerê. As informações eram que uma mulher de 22 anos teria sido esfaqueada.

No local, a guarnição constatou que se tratava de Indianara Moura, com perfurações graves de faca no pescoço e abdômen. A vítima foi rapidamente conduzida ao Hospital Regional São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito logo que deu entrada na emergência.

Familiares relataram à equipe de reportagem do Ronda Policial que a mulher estava morando com sua mãe e também sua filha de 6 anos em Entre Rios, sendo surpreendida pelo seu ex-marido com as inicias do nome N.D. ao desembarcar do ônibus em Xanxerê para estudar na escola onde fazia o curso Técnico em Enfermagem. Ela estava separada há pouco mais de três meses.

As agressões aconteceram em frente à escola onde ela estudava. Os familiares informaram que havia uma medida de proteção contra N.D, que já havia sido descumprida em outras ocasiões. Até o fechamento desta reportagem, o autor do crime não havia sido encontrado.

(Fonte: Ozeias Ribeiro de Almeida/Clic RDC)