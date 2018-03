No dia 28 de abril, o coral da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) fará uma apresentação em Concórdia. O evento acontecerá no Clube 29 de Julho, às 20h00. A entrada será gratuita. Os organizadores sugerem a entrega de materiais de higiene, que serão disponibilizados para entidades de cunho social. “A apresentação do Coral da FIESC proporcionará momentos de emoção ao público regional. É um evento marcante, que tocará as pessoas através da força da musicalidade. Será um espetáculo diferenciado para a região”, assinala o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça.





O VP da FIESC faz um convite para que toda a comunidade prestigie esse evento especial. “Será um importante atrativo para a população regional. O Coral da FIESC tem deixado sua marca por onde passa. Em Concórdia não será diferente. Temos a certeza de que será um acontecimento marcante. Convidamos a todos para que estejam presentes neste evento que agrega música e cultura”, acrescenta Mendonça. A apresentação terá cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos de duração e será realizado num sábado à noite.





Conforme Álvaro Luis de Mendonça, a expectativa é de que muitas famílias estejam presentes para apreciar a apresentação em Concórdia. “É um evento voltado e dedicado às famílias. A nossa expectativa quanto à participação do público é a melhor possível. Teremos um grande número de pessoas no Clube 29 de Julho”, complementa Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)