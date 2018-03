Campeonato Estadual Absoluto de Natação ocorreu no fim de semana, em Palhoça.

Três atletas da Apan entre as dez melhores do estado

Três atletas da Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia, Apan, ficaram entre as dez melhores de Santa Catarina dentro do Campeonato Estadual Absoluto de Natação. O evento foi realizado em Palhoça, no fim de semana.



A Apan de Concórdia esteve na disputa com 12 atletas.



Destaques:

Paula Simioni: 3º lugar - 50m costas, 4º lugar - 50m livre, 5º lugar - 100m livre, 6º lugar - 50m borboleta

Natalia Guerra: 8º lugar - 50m peito, 8º lugar - 200m borboleta.

Enzo da Silva: 5º lugar - 800m livre, 7º lugar - 1.500m livre.

Revezamento: 7º lugar - 4x50m livre, 7º lugar - 4x100m livre e 7º lugar - 4x100m medley