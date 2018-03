A Campanha Sicoob Cap 2017 foi um sucesso. A iniciativa visa incentivar a integralização de quotas-partes de capital social nas cooperativas singulares do Sicoob SC/RS. Mais uma vez, os cooperados participaram de forma expressiva. Na região de abrangência do Sicoob Crediauc foram distribuídos cerca de R$ 226 mil em prêmios. Foram sorteados seis automóveis e três motocicletas. A entrega simbólica da premiação aconteceu durante a Pré-Assembleia de Concórdia, realizada na quarta-feira, dia 21, no Centro de Eventos, com a participação de aproximadamente de 2.300 pessoas.





Os cooperados do Sicoob Crediauc, premiados na Campanha Sicoob Cap com um carro Gol Trendline 1.0 foram: Viott & Schons (Seara), Loir Lorenzetti (Seara), Neudi Ruviaro (Concórdia), Amarildo Leandro Fantin (Ipumirim), Idamir Agostinho Cé (Itá) e Atilo Nildo Nied (Arabutã). Foram contemplados com três motos Honda CG 125: Comércio de Veículos e Peças Azeredo (Piratuba), Elso Pedro Cechin (Ipira) e Ladí Pizzatto ( Lindóia do Sul). As camionetes Toyota Hilux, com sorteio Estadual, ficaram para cooperados das cooperativas Sicoob Maxicrédito, Sicoob Creditaipú, Sicoob Credial, Sicoob Credirio e Sicoob Advocacia.





A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, comemora os resultados da Campanha Sicoob Cap. “Estamos plenamente satisfeitos. Superamos a meta que nós tínhamos traçado de participação. Foram quase dez mil cooperados que participaram. Os nove contemplados têm a opção de ficar com o bem ou o prêmio em dinheiro. Foi uma campanha que iniciou em março do ano passado. Tivemos uma dedicação muito intensa em todos os nossos municípios, gerentes e equipes de trabalho empenhados. No total, oito municípios da área de atuação do Sicoob Crediauc foram contemplados”, assinala Maria Luisa.

“A premiação ficou bem distribuída dentro da área de atuação do Sicoob Crediauc. Temos a certeza de que os cooperados que participaram da campanha participarão novamente”, destaca a presidente do Sicoob Crediauc. “Nós tínhamos uma meta de integralização de capital no montante de R$ 3 milhões, chegamos a mais de R$ 3,2 milhões. Desejamos aos cooperados premiados muito sucesso e que façam uma boa utilização do prêmio que receberam”, finaliza Maria Luisa Lasarim.





(Fonte: Luis Henrique Rigon - Assessoria de Marketing/Paulo Gonçalves - PG Comunicação)