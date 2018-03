Mudança deve ser iniciada no dia 6 de abril, mas atendimento no novo endereço ocorre a partir do dia 10.

Um espaço maior e melhor para atender toda a comunidade que demanda por serviços da saúde. Assim será a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde e Farmácia Municipal, que estarão juntas a partir do dia 10 de abril, na rua Marechal Deodoro, 1.280, no imóvel que era utilizado pelo Banco do Brasil. A estrutura mais ampla proporcionará conforto e comodidade para as pessoas que precisam de atendimentos da secretaria e também retirar medicamentos. Com a mudança, o município conseguirá concentrar em um mesmo local, bem centralizado, serviços de duas secretarias, já que a Educação está instalada no mesmo prédio.



Os trabalhos de mudanças sevem ser realizados aos poucos, dando prioridade para as demandas de atendimentos. Assim, as mobílias já serão levadas para a nova sede a partir do dia 6 de abril, aproveitando o fim de semana, e prejudicando o menos possível o atendimento à população. A secretaria, bem como a Farmácia Municipal não atenderão somente no dia 9 de abril, abrindo as portas, em definitivo, no novo endereço, no dia 10.



Além de ampla, a nova estrutura oferece uma melhor acessibilidade, por ser no térreo do prédio. Para o novo endereço também vão a Vigilância Sanitária, Núcleo de Assistência da Saúde da Família (NASF) e FUMAS/SEMAS, que são órgãos municipais que fazem parte da Secretaria da Saúde e a farmácia do Estado, que distribui medicamentos que vem do governo estadual. Todos serão instalados no segundo andar.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).