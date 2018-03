Nesta segunda-feira, 26 de março de 2018, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, foi informado sobre cinco sentenças proferidas pela Vara Criminal de Concórdia, por meio dos Juízes de Direito Thays Backes Arruda (titular) e Pedro Rios Carneiro (substituto).



O MPSC ingressou com ações penais, nos diversos processos, pela prática de variados crimes cometidos na Comarca de Concórdia, tais como apropriação indébita, furto, embriaguez ao volante, lesão corporal culposa no trânsito, estupro e estupro de vulnerável, em investigações iniciadas nos anos de 2014, 2015 e 2016.

Após a tramitação dos processos, a Vara Criminal de Concórdia, por meio dos Juízes de Direito Thays Backes Arruda e Pedro Rios Carneiro, acolheu as provas produzidas pelo MP e condenou os diversos acusados a penas que variam de 1 ano e 2 meses a 8 anos e 1 mês de prisão.



No entender do Promotor de Justiça Fabrício Pinto Weiblen, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, "as diversas sentenças que acolheram os pedidos do Ministério Público demonstram que as acusações são feitas com base em elementos concretos da prática de crimes e que o Ministério Público tem obtido sucesso em provar os fatos criminosos e seus autores". As decisões são passíveis de recurso.

(Fonte: Ministério Público de Santa Catarina/via André Krüger).