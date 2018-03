A Polícia Militar de Concórdia localizou um veículo com registro de furto em Concórdia, durante o fim de semana. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia 24, por volta das 15h. Trata-se de um veículo Gol, que estava abandonado na rua das Palmeirs, no bairro Floresta. A PM chegou até esse carro através de chamado de testemunhas.

Conforme o proprietário, do carro foram levados o aparelho de som, bateria e uma caixa de ferramentas do veículo. De acordo com o dono do carro, o veículo foi levado durante a madrugada do sábado, quando estava estacionado na José Venâncio Finger.

(Com informações do repórter André Krüger)