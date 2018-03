A AEP Termas de Piratuba Futsal fez o primeiro jogo diante da torcida na noite de sábado, dia 24, e empatou com o time de Catanduvas em 3 a 3. O jogo aconteceu no Ginásio Professor Sérgio Hack e foi válido pela Liga Catarinense de Futsal. O próximo compromisso de Piratuba é no sábado, dia 31, em Fraiburgo, contra o time da casa.

Na partida do último sábado, a AEP saiu na frente com um gol de Luciano Negão, logo no início do jogo. Ainda na primeira etapa, Luciano e Lucas ampliaram. Catanduvas também marcou e descontou. Os times foram para o intervalo com o 3 a 1 no placar para a AEP.

Mesmo com a vantagem o time de Piratuba não conseguiu a primeira vitória na Liga. O time de Catanduvas conseguiu chegar ao empate no segundo tempo. O técnico da AEP, Serginho Schiochet, tentou marcar com o goleiro linha, mas o jogo terminou empatado em 3 a 3. “A gente lamenta o resultado, saímos chateados, pois o time produziu, criou, tivemos a vantagem, fomos melhor na partida, mas infelizmente não seguramos a vitória. Houve situações onde perdemos oportunidades de marcar o gol, eles tiveram lances como o pênalti e uma bola atravessada na diagonal, então agora é preciso avaliar, levantar a cabeça e trabalhar para vencer o próximo”, comenta Serginho.

Esta foi a segunda partida e o segundo empate do Termas na Liga Catarinense deste ano. Na primeira rodada os piratubenses empataram com a ADC em Curitibanos. Agora a AEP vai para Fraiburgo, no próximo sábado na busca da primeira vitória. “Comemoramos o empate em Curitibanos e queríamos a vitória em casa. Agora precisamos dos três pontos lá em Fraiburgo, para figurar entre os quatro primeiros colocados”, relata Schiochet.

(Fonte: Cristiano Mortari/AEP Piratuba)