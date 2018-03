Vendas ocorrem no período de terça, quarta e quinta-feira.

Feira do Peixe Vivo será intensificada nesta semana

A Secretaria Municipal da Agricultura vai intensificar a partir desta terça-feira, dia 27, a comercialização de peixes dentro do Feirão do Peixe, que está ocorrendo na Casa do Produtor Rural. Nesta Semana Santa, os trabalhos serão realizados diariamente até a quinta-feira, dia 28. Até então, nesta Quaresma, a comercialização estava ocorrendo às sextas-feiras.



Em entrevista ao Jornal Aliança desta segunda-feira, dia 26, o secretário Municipal da Agricultura de Concórdia, Mauro Martini, disse que a procura está dentro do esperado. "Nessas sextas-feiras a média de venda por dia foi de 200 quilos de peixe, dentro da nossa expectativa", resume.



Contando com os três dias de feirão já realizados e com os dias de comercialização nesta Semana Santa, a expectativa da Secretaria Municipal da Agricultura é vender cerca de três toneladas de peixes. Os valores são de R$ 12 o quilo da carpa capim e de R$ 10,00 para as demais variedades.