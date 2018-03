O lançamento oficial da 11ª edição da Femix já tem data marcada. O evento será realizado no dia 12 de abril, no Salão Social do Clube 29 de Julho, às 19h30. No encontro que será direcionado aos expositores da última edição em 2016, empresas associadas, autoridades, lideranças, imprensa, parceiros e convidados será apresentada a Comissão Central Organizadora (CCO). O público também vai conhecer a programação da feira.



Na noite do lançamento também vai iniciar a venda dos espaços para a Femix, que acontece em setembro. As empresas que adquirirem o estande neste evento terão 10% de desconto.

O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, diz que a equipe da entidade está trabalhando muito para organizar a feira. “A edição de 2018 vem sendo planejada desde o término da última, que foi em setembro de 2016. Entendemos a importância da Femix em exclusivo para as empresas associadas, pois é para elas que estamos trabalhando”. A Femix 2018 será a maior feira multisetorial realizada no Alto Uruguai Catarinense nos últimos três anos.

Na noite do dia 12 abril será apresentado um audiovisual institucional da feira e haverá show com o pianista e cantor Rodrigo Soltton. Os convites serão disponibilizados nos próximos dias.



Fonte: Fabiana Passarin/ASCOM CDL