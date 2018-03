Palestras, exposições, homenagens e a entrega do Prêmio “Empresário Destaque”. Esses são alguns atrativos da programação alusiva aos 60 anos da Associação Empresarial. O lançamento foi realizado na manhã desta segunda-feira, dia 26, na sala de reuniões da ACIC com a presença de diretores, colaboradores e imprensa. A presidente da ACIC, Maria Luisa Lasarim, agradeceu a presença de todos e reforçou o importante trabalho desenvolvido pela Associação. “São 60 anos de uma história de conquistas para o empresariado local e para a comunidade em geral. A ACIC trabalha incansavelmente em defesa das ações que promovam o desenvolvimento econômico de Concórdia e região. Temos a honra de estarmos na presidência da entidade e valorizamos muito o legado dos presidentes e diretores, que estão, e que já passaram pela Associação. Todos são responsáveis pela construção desses 60 anos de história”, pontua Maria Luisa Lasarim.

A programação de eventos alusivos aos 60 anos da ACIC prevê ações como: Abertura da Exposição de Fotos Históricas (de 02 a 06 de abril) na Galeria das Artes; Reunião do Conselho Deliberativo da ACIC (Dia 09 de abril); Eleição para a escolha da nova Diretoria da ACIC (Dia 27 de abril); Abertura da Exposição de Objetos de Valor Histórico e Afetivo das empresas associadas à ACIC (Dia 14 de maio) no Memorial Attílio Fontana; Conecta – Promoção Núcleo ACIC Jovem (Dia 22 de maio) na IACC Clube; Sessão Solene Especial da ALESC – 60 anos da ACIC (Dia 25 de maio) no Clube 29 de Julho; Plenária Regional da FACISC (Dia 13 de junho) na ACIC Concórdia; Eleição do Empresário Destaque – Entrega do Troféu Jacob Biezus – Posse da Diretoria da ACIC e Jantar Festivo dos 60 Anos da entidade (Dia 21 de junho) na IACC Clube. Em breve serão divulgadas as palestras nas áreas do Empreendedorismo/Inovação, Indústria, Agronegócio, Varejo e Serviços.

Os 60 anos da ACIC serão comemorados com diversos eventos. A ideia é valorizar os aspectos histórico/culturais da entidade, enfocando a participação efetiva do associado na construção dessa trajetória. Além de prestar serviços aos empresários, a entidade tem participado de várias mobilizações, visando garantir importantes investimentos para Concórdia e região. Dessa forma, a ACIC participa de diversos conselhos na comunidade, opinando e sugerindo ações que fomentem o desenvolvimento econômico local. A programação dos 60 Anos também proporcionará a difusão de novos conhecimentos aos associados e ao público em geral, através das palestras que serão promovidas durante o ano.

Fonte: PG Comunicação