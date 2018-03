Carreata para receber o semifinalista do The Voice Kids Luis Henrique Schultz

A classificação do cantor Luis Henrique Schultz para a semifinal do The Voice Kids será motivo de carreata. A ação, realizada por fãs do jovem cantor, será no fim da tarde desta segunda-feira, dia 26, a partir das 17h30, na Praça do Ferroviário, em Piratuba. O desfile será feito em carro aberto do Corpo de Bombeiros de Piratuba.



O representante de Piratuba avançou para a semifinal do The Voice Kids ao ser escolhido pela dupla Simone e Simaria, juradas do concurso, para continuar na disputa após mais uma eliminatória. As apresentações ocorreram na tarde do domingo, dia 25.



Além de Luis Henrique, agora restam ainda mais oito cantores mirins que continuam na briga pelo título.