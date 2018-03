A unidade da BRF de Capinzal dará férias coletivas na área da produção no período de 7 de maio a 6 de junho. A paralisação valerá para 3.200 trabalhadores. Não estão incluídos os setores de industrializados, manutenção, recursos humanos e outras áreas afins.

A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, dia 26, pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Carnes e Derivados (SINDICADEZAL), Ludovino Soccol.

O sindicalista destaca que os gestores da BRF garantiram que não haverá demissões e que no período de férias serão feitos investimentos na unidade na ordem de R$ 6 milhões. A medida é consequência da operação carne fraca a qual restringiu as exportações de carnes de aves do Brasil para a Europa.

Soccol acredita que essa seja uma situação passageira e que deverá normalizar na unidade fabril da BRF de Capinzal que emprega cerca de 4 mil trabalhadores.

(Fonte: Marlo Matiello/Rádio Capinzal)