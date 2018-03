Certame aconteceu no fim de semana, no Parque de Exposições.

A quinta Edição do Leilão Geral de Gado em Concórdia movimentou R$ 762.390,00 em negócios. A informação é da Associação dos Criadores de Bovinos de Corte do Alto Uruguai Catarinense, promotora do evento. O certame aconteceu no último sábado, dia 24, no Parque de Exposições. Aproximadamente 500 animais foram vendidos para 27 compradores da região.