Ausência de testemunha chave fez com que a juíza Marciana Fabris remarcasse o Júri para a próxima semana.

Juíza cancela Sessão do Júri de duplo assassinato em Arabutã

A juíza de direito da Comarca de Ipumirim, Marciana Fabris, cancelou a Sessão do Júri Popular sobre o duplo assassinato ocorrido em Linha Guaraipo, em Arabutã. A sessão deveria iniciar às 8h desta segunda-feira, dia 26. Porém, a ausência de uma testemunha considerada chave fez com que a magistrada tomasse a decisão de cancelar o júri, às 8h54. Essa testemunha estaria "acamada" e impossibilitada de comparecer à Sessão.



Conforme informações, esta Sessão do Juri poderá ser realizado na próxima segunda-feira, dia dois de abril.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, irá para o banco dos réus Nécio Mauro Hoch. Ele é acusado de participação no duplo homicídio contra Lisete Lohmann e Stefani Lohmann, mãe e filha, em Linha Guaraipo, no fim do mês de março de 2016. Ele também responde por tentativa de homicídio contra Valdir Danennhauer, nesta mesma ocasião.