O Clube Concordiense de Xadrez obteve a segunda colocação na classificação geral do Festival Catarinense de Xadrez, que aconteceu no fim de semana, em Concórdia. As partidas foram disputadas no Centro de Eventos.



Destaque para a enxadrista Amanda Barpi Cassel, que obteve o título na categoria sub-12 feminino; Calebe Lazzarotti, vice-campeã na sub-10 masculino.



Outros resultados de Concórdia: Ezequiel Chitolina, 7° sub-10 masc; Lucas Diersmann, 5° sub-8 masc; Nicole Kerber, 4° sub-8 fem; Bernardo Elesbao, 4° sub-14 masc; Barbara Ziliotto, 11° sub-14 fem; Carolina Diersmann, 3° sub-12 fem e Aline Balena, 9° sub-12 fem.



O evento contou com a participação de atletas de Concórdia, Chapecó, Florianópolis, Blumenau, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Pomerode, Criciúma, Içara, Braço do Norte, Lacerdopolis, Seara, Itá e Lages.