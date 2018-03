Resultado mantém o Galo do Oeste na última colocação.

O Concórdia Atlético Clube segue com o seu calvário na série A do Campeonato Catarinense. Pela décima sexta rodada da competição, o Galo do Oeste não conseguiu ciscar os três pontos pelo returno e perdeu em casa para o Joinville, por 1 a 0. O jogo foi na noite deste domingo, dia 25.



O único gol da partida foi anotado por Marlyson, aos 25 minutos da primeira etapa.



Com o revés, o CAC segue sem vencer no returno e está na lanterna, com 13 pontos. Na penúltima rodada, o Galo vai a Tubarão, enfrentar o Hercílio Luz, na quarta-feira, dia 28.