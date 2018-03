Rapaz de 21 anos é alvejado no peito.

Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar de Seara atenderam uma ocorrência de disparo de arma de fogo na noite de domingo, 25. Uma pessoa ferida e a outra presa.

Segundo informações o fato foi registrado por volta das 20h30, na rua José Benetti no Bairro Monte Castello.

Conforme a Polícia Militar, o homemde iniciais M.T.D., 21 anos, foi alvejado por um tiro na região do torax e estava em estado grave.

Bombeiros chegaram no local e encontraram o homem ferido deitado em uma cama.

As informações iniciais davam conta que a vítima estava com quadro clínico instável e desorientada sendo atendida no local pelas equipes de socorro e medicada pelos SAMU sendo encaminhada ao hospital São Roque.

Posteriormemte o jovem foi transferido para o hospital São Francisco de Concórdia devido a gravidade.

O autor do disparo de arma de fogo fugiu e a Polícia Militar esteve empenhada no intuito de localizá-lo sendo que por volta das 22h30 o suspeito identificado foi preso pela PM.

(Fonte: Belos FM)