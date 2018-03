Representante de Piratuba segue no The Voice Kids

O representante de Piratuba no The Voice Kids, Luis Henrique Schultz, segue no The Voice Kids, programa da Rede Globo. O jovem cantor não teve o apelo popular, mas teve a voz salva por Simone Simaria e continua na disputa. Na tarde desse domingo, dia 25, Luis Henrique cantou a música "Tudo que Você Quiser", do cantor Luan Santana.



Com isso, ele está entre os nove cantores que estão na próxima fase da competição.