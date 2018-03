A Polícia Civil de Concórdia está investigando um possível furto de uma pasta com documentos, R$ 1 mil e R$ 64 mil em cheques. A pasta estava no interior de um veículo, que estava estacionado em via pública, na Romano Anselmo Fontana. O furto pode ter ocorrido entre a noite de sábado, dia 24, e madrugada do domingo, dia 25.



Conforme o proprietário do veículo, o carro não apresentava sinais de arrombamento. Acredita-se que o motorista pode não ter trancado o carro, o que facilitou o furto.



A pasta tinha R$ 64 mil em cheques de clientes e um talão da empresa GHM Distribuidora de Peças.