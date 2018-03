Imóvel cedeu com a força da chuva e do vento, entre a tarde e noite de sábado.

Uma residência teve que ser evacuada no interior de Concórdia, na noite do sábado, dia 24. conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que foi chamado para atender a ocorrência, o imóvel, que está localizado na Linha Primeiro de Setembro, acabou cedendo por causa da chuva e do vento forte, registrados entre a tarde e noite de ontem.



Parte da estrutura do imóvel acabou cedendo e a família teve que ficar abrigada em uma outra casa, que fica próxima. A Defesa Civil de Concórdia deve fazer uma vistoria no local entre hoje e amanhã para ver a condição do imóvel, que é de madeira e tem 42 metros quadrados. Alguns pertences dos moradores ficaram na casa.



O Corpo de Bombeiros fez o trabalho de escoramento e interdição do local.