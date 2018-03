Homem não resiste ferimentos e morre antes de dar entrada no Hospital

O condutor do veículo Fiat Strada com placas de Catanduvas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito antes mesmo de dar entrada no Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) de Joaçaba. O nome da vítima ainda não foi identificado.

Relembre

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado, dia 24, na SC-150, no interior de Lacerdópolis. O fato ocorreu por volta das 19h30min na comunidade de São Cristóvão.

O acidente envolveu um veículo Fiat Strada com placas de Catanduvas e uma carreta Volvo com placas de Corumbá (MS). O condutor do utilitário que ficou preso nas ferragens foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado inconsciente ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba.

Segundo informações, a carreta plataforma, carregada com outras duas plataformas se deslocava de Ouro para Lacerdópolis, sendo que no momento que iniciava a descida, nas proximidades do salão comunitário de São Cristóvão, foi atingida na lateral pelo utilitário que fazia o sentido contrário.

(Informações e fotos - Marlo Matielo e Douglas Varela/Rádio Capinzal)