Um acidente gravíssimo foi registrado no começo da noite deste sábado na SC-283, próximo a entrada de linha São Luiz, interior de Arvoredo. Foi uma colisão frontal entre dois veículos, por volta das 18h15. A informação, confirmada pela Polícia Militar Rodoviária e Bombeiros, é de que três pessoas morreram na tragédia.

Duas delas estavam no veículo Corsa placas MIU-4611, de Seara. Um casal de Seara que ficou preso entre as ferragens. Segundo informações de familiares as vítimas do veículo Corsa eram Alvaro Carnieletto de 44 anos, e Marleide Diana Zuze, 41 anos, que era professora em Itá mas morava em Seara.

A outra vítima fatal estava num Gol, com placas MIL 0646, de Chapecó. A identidade exata do homem ainda não foi confirmada mas ele teria sido identificado como Márcio.

Chovia no momento do acidente e a destruição foi total nos veículos sendo que, segundo informaçõe,s o motor do veículo VW/Gol se desprendeu indo parar fora da pista a mais de 10 metros do local do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Seara atende a ocorrência e teve muito trabalho já que as vítimas do veículo Corsa estavam presas entre as ferragens.

A Polícia Rodoviária Estadual de Bom Jesus atendeu a ocorrência e deverá apurar as causas do acidente.

