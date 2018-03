A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente que causou a morte do condutor de um automóvel por volta das 18h deste sábado (24), no km 23 da BR 153 em Três Arroios.

Um automóvel VW Logus, com placas de Erechim, transitava no sentido Erechim a Concórdia/SC quando derrapou na pista e colidiu de frente com um caminhão Ford Cargo, com placas de Veranópolis, que seguia em sentido contrário. Chovia forte no momento do acidente.

A vítima fatal foi identificada pelos agentes federais da polícia rodoviária de Erechim como morador próximo do local do acidente. Familiares foram ao local e reconheceram Adelar Simonatto, de 62 anos.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e o motorista acabou morrendo no local. O motorista do caminhão, de 56 anos, não se feriu.

O local permaneceu isolado para realização do levantamento pela PRF até a conclusão do levantamento do corpo da vítima do local e a remoção dos veículos.

(Fonte: AU Online)