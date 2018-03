Um acidente gravíssimo foi registrado no começo da noite deste sábado na SC-283, na altura de linha Chapada-Arvoredo. Foi um choque entre dois veículos. A informação é de que três pessoas podem ter morrido na tragédia. Duas delas estavam no veículo Corsa placas MIU-4611, de Seara. A outra vitima fatal estava num Gol de Chapecó. Chovia no momento do acidente.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. O Corpo de Bombeiros de Seara atende a ocorrência.

(Fonte: Belos FM)