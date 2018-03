Após três pontos nos últimos três jogos, o Galo do Oeste busca a vitória para tentar sair da zona do rebaixamento.

Após três empates consecutivos, o Concórdia Atlético Clube recebe mais um dito gigante de Santa Catarina para tentar fugir da zona do rebaixamento. O Galo do Oeste recebe o Joinville, no começo da noite deste domingo, dia 25, pela 16ª rodada da série A do Campeonato Catarinense. O duelo será no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.



O Galo do Oeste é o lanterna da competição, com 13 pontos. Vem de empate fora de casa com o Inter de Lages, em 0 a 0. Antes, o CAC empatou com o Avaí e Brusque, em 1 a 1, nos jogos anteriores. Já o Joinville é o quarto colocado, com 21 pontos. O JEC vem de vitória sobre o Figueirense, por 1 a 0.



A arbitragem será de Leandro Messina Perrone, auxiliado por Alex dos Santos e Alexandre Bittencourt.