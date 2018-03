Uma pessoa perdeu a vida no final da tarde deste sábado (24), após colidir o veículo Logus, com placa de Erechim, em uma carreta com placa de Veranópolis no km 23, na BR 153, próximo ao acesso a Severiano de Almeida.



Corpo de Bombeiros de Erechim trabalha neste momento na remoção do corpo. A vítima ainda não foi identificada e aguarda a chegada do Instituto Geral de Perícias de Passo Fundo.

(Fonte: AU/Online)