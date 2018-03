A chuva que caiu no fim da tarde desta sábado, dia 24, na região de Concórdia, trouxe alguns transtornos. Conforme registros feitos por internautas e enviados à reportagem da Rádio Aliança, o vento derrubou uma árvore na rua São Vicente, em frente ao centro comunitário, na área central de Alto Bela Vista. Na Capital do Coalho, a força do vento fez com que a água da chuva invadisse alguns imóveis.



Em Concórdia, não houve registro de danos. Porém o Corpo de Bombeiros foi deslocado para atendimento a um possível destelhamento no interior de Concórdia, na comunidade de Primeiro de Setembro.