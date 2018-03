O atleta de Boxe Rafael Bender da academia Evolution Team, viaja neste domingo, dia 24 de março, para a cidade de Santo Amaro/SP, onde irá iniciar mais uma vez os treinamentos junto da Seleção Brasileira de Boxe.



Essa nova fase de treinamentos é destinada a mais um torneio internacional, já que o atleta trouxe uma medalha inédita para o Estado de Santa Catarina no ano passado, onde disputou os Jogos da Juventude em Santiago, no Chile, voltando a focar agora em campeonatos internacionais. Esse por sua vez no Colorado Springs (EUA).



Segundo o treinador Éder Taba, é mais uma prova de que o treinamento e os resultados conquistados estão sendo compensados. “O Rafa está evoluindo muito, estamos sempre em campeonatos para ganhar mais ritmo de lutas pra chegar aos treinamentos da Seleção Brasileira bem fisicamente e tecnicamente. Agora esse evento servirá de seletiva para o Campeonato Mundial juvenil (entre 17 e 18 anos) e para os Jogos Olímpicos da Juventude, algo muito maior, que nunca imaginávamos, porém, estamos muitos felizes”, destaca.

