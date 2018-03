Sessão do Júri Popular foi na tarde da sexta-feira, dia 23.

Acusado de tentativa de homicídio vai cumprir pena no regime aberto

Acusado de tentativa de homicídio, Vantuir Ferreira, terá que cumprir dois anos de reclusão em regime aberto. Ele terá restrição de frequentar determinados locais e se recolher na própria residência, no período noturno. Essa foi a pena que foi proferida após Júri Popular, no Fórum da Comarca de Concórdia. A Sessão iniciou às 9h desta sexta-feira, dia 23, e se estendeu até às 15h.

O réu era acusado de tentativa de homicídio praticado contra Eduardo Mateus Antunes, no loteamento Frei Lency. O fato ocorreu no dia 16 de setembro 2016. O agressor investiu contra a vítima com uma faca. Até então, o réu estava em liberdade onde foram fixadas medidas cautelares.

O júri foi presidido pela juíza de direito, Thais Backes Aruda; na acusação, o promotor, Fabrício Pinto Weiblen, e na defesa atuou o advogado Osmar Colpani.

(Com informações do repórter André Krüger).