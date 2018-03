Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado assalta uma farmácia na noite desta sexta-feira, dia 23, no Acesso Cidade Alta. O fato ocorreu por volta das 20h36min no bairro São Cristóvão, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Piratuba.

Nas imagens (vídeo abaixo) é possível observar que o homem com o rosto encoberto vai em direção ao caixa, ameaça o funcionário com uma arma de fogo, pega o dinheiro que estava em caixa, o celular do atendente e, em seguida, foge a pé. A ação durou menos de um minuto.

Os militares foram informados que um masculino de aproximadamente 1,80 de altura, de pele morena e com o rosto coberto adentrou na farmácia de posse de um revólver cromado e obrigou o atendente que entregasse o dinheiro e o celular. O elemento usava um moletom e calça jeans na cor cinza. Junto com o Smartphone havia o cartão de crédito e a carteira de identidade do funcionário.

A guarnição foi informada que o estabelecimento possui câmeras de videomonitoramento, sendo que as imagens poderão auxiliar na identificação do suspeito. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e orientado o comunicante sobre as providências cabíveis. O caso foi repassado à Polícia Civil que deverá realizar as investigações.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Rádio Capinzal, na farmácia estavam apenas os dois funcionários. O assaltante teria chegado a pé e da mesma forma se evadiu em direção ao centro de Capinzal. Durante a ação ele chegou a ficar nervoso tendo em vista a pequena quantidade de dinheiro que havia no caixa.



(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal)