Fevereiro foi positivo para Concórdia quando o assunto é geração de emprego. Os dados do Caged mostram que no mês passado o Município criou 467 novas oportunidades de trabalho com carteira assinada.

O setor que mais abriu vagas foi a administração pública com 249 contratações e seis demissões, chegando a um saldo positivo de 243 empregos. Na sequência aparece a indústria da transformação com 208 novas oportunidades, seguida pela construção civil com 13, prestação de serviços com nove e agropecuária e serviço industrial de utilidade pública com duas cada.

Desta vez o comércio teve saldo negativo. Foram 199 contratações e 207 demissões, diminuindo oito oportunidades de trabalho com carteira assinada. O setor de extração mineral também teve redução de dois empregos.

Número em SC

No Estado foram criadas 16.344 novas vagas. Disparadamente o destaque fica por conta da indústria da transformação que gerou 12.041 oportunidades. Em seguida está a administração pública com 2.727 empregos, seguida pela prestação de serviços com 2.041, agropecuária 1.070, construção civil 539, extrativa mineral 40 e serviço industrial de utilidade pública 17.

A redução em Santa Catarina ficou com o comércio que fechou 2.131 vagas de trabalho formais. Este foi o único setor que teve saldo negativo no Estado.

O Brasil também apresentou bons números em fevereiro. Segundo o Caged, foram geradas 61.188 novas oportunidades de trabalho. O destaque foi setor da prestação de serviços.